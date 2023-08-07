Подмосковье 07 августа 2023, 12:59 Детскую площадку открыли в микрорайоне Аничково в Лосино-Петровском Unsplash

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Новый игровой комплекс построили и открыли в микрорайоне Аничково в Лосино-Петровском. Там обустроили горки, переходы, лесенки и канатные дороги для детских игр.

Участие в открытии площадки приняли юные жители микрорайона Аничково вместе с родителями. Для них подготовили игровую танцевально-развлекательную программу.

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Чтобы детский отдых был не только полезным, но и безопасным, на площадке установили декоративное ограждение и ударопоглощающее покрытие. Рядом с игровым комплексом установили и песочницу для малышей.

«Мы видим, сколько детей проводит время на детских площадках. Они совершенно современные, безопасные, комфортные, интересные. Очень важно, что они открываются очень часто. И не только в крупных городах, но и в поселках, деревнях, в селах. <…> Такой подарок понравился не только детям, но и их родителям», — отметил депутат Государственной думы Александр Толмачев.

Площадку установили в короткие сроки по инициативе жителей поселка и при поддержке главы городского округа Лосино-Петровский Сергея Джеглава.

«Подарок очень хороший, спасибо губернатору Андрею Воробьеву, его программе. [Площадка появилась] благодаря жителям. <…> Их активность — это всегда предложения, которые улучшают микрорайон», — отметил Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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