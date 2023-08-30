Подмосковье 30 августа 2023, 10:32 Детскую площадку открыли в деревне Федюково под Подольском Телеканал «360»

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Новый игровой комплекс построили вблизи дома № 21 на улице Строителей в деревне Федюково. По решению жителей он оформлен в космической тематике.

Пространство для игр имеет внушительные размеры — 450 квадратных метров. Здесь установлены качели, карусели, лестницы, канаты, рукоходы и горки.

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Педагоги и воспитанники сельского Дома культуры «Быково» подготовили к открытию детской площадки развлекательную программу. Для ребят организовали веселые игры, танцы и конкурсы.

Напомним, в этом году в Подольске открыли уже девять детских площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил мечты трех детей на акции «Шар желаний».

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