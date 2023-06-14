Подмосковье 14 июня 2023, 15:03 Детскую площадку открыли в деревне Баранцево под Солнечногорском

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Детскую площадку модернизировали в деревне Баранцево. Всего в этом году в Солнечногорске обновят 22 игровых комплекса и благоустроят 10 дворов.

На территории игрового комплекса установили новые качели, песочницу и горку. Площадку полностью модернизировали — отремонтировали основание, установили ограждения, заменили малые архитектурные формы и резиновое покрытие.

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В честь открытия на детской площадке устроили праздник. Детям подарили воздушные шары и угостили мороженым, а также провели для них эстафеты и викторины.

«Все жители участвовали в определении места, сами руководили подрядчиками. Онлайн мы взаимодействовали, получали видео, если что-то шло не так», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Евгений Владимирский.

Также в этом году установят две новые игровые площадки в Лесном озере и Миронцеве. За них проголосовали жители на портале «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии 180 новых парков в регионе в 2023 году.

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