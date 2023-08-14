14 августа 2023, 15:14
Детскую площадку на Троицкой улице в Мытищах откроют в августе
Новую детскую площадку построят вблизи дома № 9 на Троицкой улице в Мытищах. Работы завершат к 26 августа.
Сотрудники администрации Мытищ побывали на строящемся объекте. Работы по благоустройству вышли на финальную стадию. Там уже устанавливают игровой комплекс с качелями, каруселями и песочницей.
Реклама
Жители смогут оценить новую детскую площадку на Дне двора. Праздник пройдет 26 августа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка «Взлет» в Домодедове.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Дети
Мытищи
Реклама
Реклама