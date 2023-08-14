Подмосковье 14 августа 2023, 15:14 Детскую площадку на Троицкой улице в Мытищах откроют в августе пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Новую детскую площадку построят вблизи дома № 9 на Троицкой улице в Мытищах. Работы завершат к 26 августа.

Сотрудники администрации Мытищ побывали на строящемся объекте. Работы по благоустройству вышли на финальную стадию. Там уже устанавливают игровой комплекс с качелями, каруселями и песочницей.

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Жители смогут оценить новую детскую площадку на Дне двора. Праздник пройдет 26 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка «Взлет» в Домодедове.

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