Подмосковье 10 июля 2023, 11:03 Детскую площадку модернизируют на Сиреневой улице в Дмитрове

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Двор дома № 6 на Сиреневой улице в Дмитрове комплексно благоустроили. Там обновили асфальт и построили парковку. По просьбе жителей в порядок приведут и детскую площадку.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный оценил работы по благоустройству. Жители попросили установить теневой навес над песочницей и скамейки на детской площадке.

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«Установим малые архитектурные формы, чтобы родителям, бабушкам и дедушкам было комфортно присматривать за детьми на площадке. Возле подъездов поставим скамейки со спинками — будет не только удобно, но и безопасно», — отметил Илья Поночевный.

Сейчас территория детской площадки покрыта песком, его попросили заменить на газон. Местные жители примут окончательное решение по этому вопросу после общего собрания двора.

«В округе продолжается постепенное обновление детских площадок. Устаревшие мы полностью меняем, а в наиболее востребованных дворах устанавливаем большие игровые комплексы», — добавил Илья Поночевный.

Глава округа также предложил провести озеленение — высадить около дома деревья и кусты.

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