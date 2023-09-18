18 сентября 2023, 17:01
Детскую площадку модернизировали на улице Агрогородок в Балашихе
Обновленную детскую площадку открыли на улице Агрогородок в Балашихе. Ее модернизировали по просьбе жителей. Там установили современный детский городок, спортивный игровой комплекс, качели, балансир и песочницу.
Специалисты не только заменили оборудование на самой игровой площадке, но и благоустроили территорию, установили скамейки и урны.
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«В июне обустроили основание, а в конце августа закончили установку малых архитектурных форм и элементов», — рассказала сотрудник управления благоустройства администрации городского округа Балашиха Екатерина Кузнецова.
Игровой комплекс обновили по программе «Формирование комфортной городской среды».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству.
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Балашиха
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