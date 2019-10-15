Детскую площадку и зону для воркаута установят в поселке Развилка по инициативе жителей

«Сквер детства» в поселке Развилка Ленинского городского округа обновят к декабрю 2019 года. Там появятся тренажеры для воркаута и новая детская площадка. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

В ленинском поселке Развилка «Сквер детства» появился почти 10 лет назад и сейчас перестал соответствовать современным стандартам благоустройства: у него отсутствует резиновое покрытие, которое необходимо там, где играют дети, и нет обустроенных мест для занятий спортом. Обновление сквера стало возможным благодаря практике инициативного бюджетирования, которая реализуется на территории муниципалитета.

Общественный совет сельского поселения Развилковское выступил с инициативой обновить «Сквер детства» по предложению местных жителей. В сквере установят спортивно-тренажерную площадку Street Workout и площадку для детей до 7 лет. Оба объекта оснастят соответствующим оборудованием и малыми формами, осветят и благоустроят.

Источник фото: администрация Ленинского городского округа

Более 3,1 тысячи человек, из которых 800 — это дети, проживающих в домах вблизи сквера, получат возможность заниматься спортом и с пользой проводить досуг на свежем воздухе.

Инициативное бюджетирование — это софинансирование проекта, предложенного жителями. Каждый житель Ленинского городского округа может принять участие в этой программе. Для этого следует представить специальной комиссии проект, направленный на улучшение качества жизни на территории своего города, поселка — с тем условием, что его общая стоимость не превысит 3 миллионов рублей. Еще одним обязательным условием инициативного бюджетирования является финансовое участие самих жителей в реализации проекта — сумма, которую предоставляют жители или юридические лица на воплощение задуманного в жизнь, должна составлять не менее 1% от общей стоимости будущих преобразований — и это будет свидетельствовать о том, что проект по-настоящему значим, что люди действительно в нем заинтересованы.

Источник фото: администрация Ленинского городского округа

Глава Ленинского городского округа назвал инициативное бюджетирование одной из перспективных практик муниципального образования.

«Проект по поддержке местных инициатив ставит своей главной задачей улучшить условия жизни людей. Особенности программы — софинансирование. Когда жители вкладывают в благоустройство собственные деньги, пусть даже и немного, они уже по-другому относятся к нему, берегут как свое», — пояснил Валерий Венцаль в своих соцсетях.

Для создания площадок на месте «Сквера детства» в Развилке направят почти 6 миллионов рублей. Жители и юридические лица собрали 200 тысяч рублей, 1,2 миллиона рублей выделили из бюджета поселения, остальная сумма профинансирована из районного бюджета. Ленинский городской округ стал одним из первых в регионе, где ввели практику инициативного бюджетирования — ее активно поддержали представители власти и население.

Источник фото: администрация Ленинского городского округа

«Нам, жителям, нравится идея инициативного бюджетирования. Она помогает отстаивать наши интересы, укреплять взаимоотношения с местной властью, совместно создавать условия для лучшей жизни в нашем родном поселке, — подтвердила старшая по дому № 2А поселка Развилка Елена Семенова. — Приятно осознавать, что наша инициатива по обновлению „Сквера детства“ нашла поддержку в администрациях поселения и района».

В 2019 году на рассмотрение комиссии по конкурсному отбору проектов инициативного бюджетирования представили пять проектов. Три проекта прошли отбор, это «Спортивно-тренажерная площадка Street Workout — уличный фитнес, доступный каждому», «Детская площадка для детей до 7 лет» (поселок Развилка) и «Набережная в Купелинке» (город Видное). На реализацию проектов из бюджета Ленинского округа выделено 6 миллионов 850 тысяч рублей.