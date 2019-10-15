Детскую площадку и зону для воркаута установят в поселке Развилка по инициативе жителей
В ленинском поселке Развилка «Сквер детства» появился почти 10 лет назад и сейчас перестал соответствовать современным стандартам благоустройства: у него отсутствует резиновое покрытие, которое необходимо там, где играют дети, и нет обустроенных мест для занятий спортом. Обновление сквера стало возможным благодаря практике инициативного бюджетирования, которая реализуется на территории муниципалитета.
Общественный совет сельского поселения Развилковское выступил с инициативой обновить «Сквер детства» по предложению местных жителей. В сквере установят спортивно-тренажерную площадку Street Workout и площадку для детей до 7 лет. Оба объекта оснастят соответствующим оборудованием и малыми формами, осветят и благоустроят.
Более 3,1 тысячи человек, из которых 800 — это дети, проживающих в домах вблизи сквера, получат возможность заниматься спортом и с пользой проводить досуг на свежем воздухе.
Инициативное бюджетирование — это софинансирование проекта, предложенного жителями. Каждый житель Ленинского городского округа может принять участие в этой программе. Для этого следует представить специальной комиссии проект, направленный на улучшение качества жизни на территории своего города, поселка — с тем условием, что его общая стоимость не превысит 3 миллионов рублей. Еще одним обязательным условием инициативного бюджетирования является финансовое участие самих жителей в реализации проекта — сумма, которую предоставляют жители или юридические лица на воплощение задуманного в жизнь, должна составлять не менее 1% от общей стоимости будущих преобразований — и это будет свидетельствовать о том, что проект по-настоящему значим, что люди действительно в нем заинтересованы.
Глава Ленинского городского округа назвал инициативное бюджетирование одной из перспективных практик муниципального образования.
«Проект по поддержке местных инициатив ставит своей главной задачей улучшить условия жизни людей. Особенности программы — софинансирование. Когда жители вкладывают в благоустройство собственные деньги, пусть даже и немного, они уже по-другому относятся к нему, берегут как свое», — пояснил Валерий Венцаль в своих соцсетях.
Для создания площадок на месте «Сквера детства» в Развилке направят почти 6 миллионов рублей. Жители и юридические лица собрали 200 тысяч рублей, 1,2 миллиона рублей выделили из бюджета поселения, остальная сумма профинансирована из районного бюджета. Ленинский городской округ стал одним из первых в регионе, где ввели практику инициативного бюджетирования — ее активно поддержали представители власти и население.
«Нам, жителям, нравится идея инициативного бюджетирования. Она помогает отстаивать наши интересы, укреплять взаимоотношения с местной властью, совместно создавать условия для лучшей жизни в нашем родном поселке, — подтвердила старшая по дому № 2А поселка Развилка Елена Семенова. — Приятно осознавать, что наша инициатива по обновлению „Сквера детства“ нашла поддержку в администрациях поселения и района».
В 2019 году на рассмотрение комиссии по конкурсному отбору проектов инициативного бюджетирования представили пять проектов. Три проекта прошли отбор, это «Спортивно-тренажерная площадка Street Workout — уличный фитнес, доступный каждому», «Детская площадка для детей до 7 лет» (поселок Развилка) и «Набережная в Купелинке» (город Видное). На реализацию проектов из бюджета Ленинского округа выделено 6 миллионов 850 тысяч рублей.