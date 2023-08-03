Подмосковье 03 августа 2023, 22:26 Детскую областную больницу в Красногорске построят в марте 2024 года фото минстроя мо

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Работы по возведению детской областной больницы в Красногорске завершат в марте 2024 года. Как сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области, на объекте трудятся более 750 специалистов с применением 18 единиц техники.

Строители продолжают устройство фасадных конструкций, устанавливают вентиляционные системы и проводят электромонтажные работы. Подрядчик продолжает проектирование внутриплощадочных инженерных сетей и прилегающей территории для благоустройства.

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В 2021 году камень в основание больницы заложили губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Медучреждение станет основным центром детского здравоохранения в Подмосковье, в здании оборудуют вертолетную площадку для экстренных случаев и центр профессиональной переподготовки персонала.

Уровень готовности больницы оценили на 75%. В учреждении появится 420 мест для стационарных больных, в консультационно-диагностическом центре смогут принимать до 300 юных пациентов в сутки.

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