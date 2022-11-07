Детскую музыкальную школу построят в Королеве в 2024 году | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 17:41 Детскую музыкальную школу построят в Королеве в 2024 году

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Проектирование детской музыкальной школы завершили в Королеве в микрорайоне Юбилейный. Об этом сообщили в Минстрое Подмосковья. Работы планируют завершить в 2024 году.

В двухэтажном здании обустроят зрительный и репетиционные залы, 26 кабинетов для занятий музыкой и вокалом, 20 классов для теоретических уроков и другие помещения.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школы Подмосковья приняли 88 детей из Белгородской области. Они приступили к занятиям в начале ноября.

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