Игровую зону открыли в Центральном парке Наро-Фоминска

Еще одна детская игровая зона появилась в Наро-Фоминске. Ее открыли в Центральном парке 30 июля. Об этом рассказали в Минблагоустройства региона.

Источник фото: телеканал «360»

Глава министерства Михаил Хайкин рассказал, что новую площадку строили три месяца и открыли досрочно.

Теперь маленькие жители и их родители смогут с комфортом проводить время на красивой, удобной и современной площадке Михаил Хайкин

Источник фото: телеканал «360»

В зоне расположили игровой домик, горки, качели и скамейки. Ее сделали в эко-стиле и засыпали мягким речным песком. На открытие пришли местные жители — для них подготовили выступление воспитанников школы брейк-данса «Кинетика» и хип-хоп танца «Star Gang». Также дети смогли поиграть с аниматорами, поучаствовать в конкурсах, нанести аквагрим и посоревноваться в настольных играх.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых детских площадках в Подмосковье. До конца года их количество увеличится до 200.