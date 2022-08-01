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    01 августа 2022, 11:09

    Игровую зону открыли в Центральном парке Наро-Фоминска

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Еще одна детская игровая зона появилась в Наро-Фоминске. Ее открыли в Центральном парке 30 июля. Об этом рассказали в Минблагоустройства региона.

    Игровую зону открыли в Центральном парке Наро-Фоминска | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Глава министерства Михаил Хайкин рассказал, что новую площадку строили три месяца и открыли досрочно.

    Теперь маленькие жители и их родители смогут с комфортом проводить время на красивой, удобной и современной площадке

    Михаил Хайкин

    Игровую зону открыли в Центральном парке Наро-Фоминска | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    В зоне расположили игровой домик, горки, качели и скамейки. Ее сделали в эко-стиле и засыпали мягким речным песком. На открытие пришли местные жители — для них подготовили выступление воспитанников школы брейк-данса «Кинетика» и хип-хоп танца «Star Gang». Также дети смогли поиграть с аниматорами, поучаствовать в конкурсах, нанести аквагрим и посоревноваться в настольных играх.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых детских площадках в Подмосковье. До конца года их количество увеличится до 200.