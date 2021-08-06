Детскую игровую площадку с ракетой открыли в деревне городского округа Чехов

В деревне Манушкино появилась новая игровая площадка. Здесь есть все — качели, карусели, песочница, а в центре мини-городка — яркая горка в виде ракеты. Детскую площадку установили в рамках губернаторской программы.

Источник фото: телеканал «360»

Элементы городка соответсвует ГОСТу. Здесь нет острых углов, все крепежи закрыты колпачками. Под ногами — резиновое покрытие. И самое главное — все находится рядом с домом и детским садом.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы, конечно, очень рады, что такая замечательная площадка у нас появилась. Очень много детей. Теперь есть, где провести им время. И родители не беспокоятся, что далеко уходят. Поэтому побольше бы таких площадок, конечно», — сказала младший воспитатель детского сада деревни Манушкино Анжелика Бочнева.

Источник фото: телеканал «360»

Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов сообщил жителям Манушкино, что скоро на площадке появятся фонари и камеры видеонаблюдения, а территорию вокруг благоустроят. Также Артамонов рассказал, на каких условиях деревня стала участником программы.

«Для того, чтобы в нее попасть и получить софинансирование из бюджета Московской области, муниципалитет должен выполнить ряд требований — подобрать муниципальный земельный участок определенного размера, сделать там бетонное основание, на которое уже можно будет делать резиновое покрытие и установку элементов. Мы подобрали участок, сделали основание и получили деньги из бюджета Московской области», — отметил глава городского округа Чехов Григорий Артамонов.

Источник фото: телеканал «360»

Жители деревни попросили главу округа сохранить тропинку, по которой они ходят. Раньше она располагалась на месте, где поставили площадку. Теперь дорожку сделают в обход.