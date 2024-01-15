Подмосковье 15 января 2024, 17:48 Детскую и спортивную площадки установили на бульваре 65-летия Победы в Подольске Министерство благоустройства Московской области

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Пешеходную зону на бульваре 65-летия Победы благоустроили в Подольске в 2023 году. Там появились детская и спортивная площадки, а также новая система освещения.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, работы провели по программе «Формирование комфортной городской среды». Работы провели на участке в западной части бульвара в микрорайоне Кузнечики.

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«Благоустройство бульвара велось с осени 2022 года. Фактически из пустыря мы сделали современную территорию для отдыха и досуга. Тут появились детская и спортивная площадки, места для отдыха. Мы надеемся, что жители оценят нашу работу и бульвар станет еще одной точкой притяжения для них», — сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Пресс-служба министерства благоустройства Московской области Пресс-служба министерства благоустройства Московской области Пресс-служба министерства благоустройства Московской области Пресс-служба министерства благоустройства Московской области Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

Концепцию благоустройства разработали с учетом истории этого места. Так, неподалеку от него находится аэродром, с которого во время Великой Отечественной войны истребители 177-го авиационного полка отправлялись на задания. Проект бульвара связан с самолетом И-16, на котором летал Герой Советского Союза Виктор Талалихин.

После благоустройства на территории появились детская и спортивная площадки, пешеходные дорожки, скамейки и урны. Там провели озеленение и установили новую систему освещения.

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