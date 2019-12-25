Детскую гинекологическую палату открыли в Одинцовской областной больнице

В отделении гинекологии Одинцовской областной больницы появились палата и специальный кабинет для детей. Теперь маленьких пациентов смогут круглосуточно наблюдать специалисты, а также делать им сложные операции.

«Также у деток выявляются и кисты, выявляются пороки развития, которые, кстати, не везде оперируют, и сейчас есть возможность это сделать у нас, новообразования вульвы, вульвиты — именно те болезни, которые не лечатся в амбулаторных условиях. Поэтому эту помощь мы можем оказывать здесь», — сказала заведующая гинекологическим отделением Одинцовской областной больницы.

Такая палата — единственная в Подмосковье. Она рассчитана на десять мест. Здесь лечатся дети не только из области, но и из столицы. Все необходимое оборудование закуплено.

«Мы получили новую лапароскопическую стойку, и это замечательно как для оказания медицинской помощи взрослому населению, так и детям», — рассказала заместитель главврача по акушерству и гинекологии Елена Сибирская.

Записаться к врачу можно через официальный сайт центральной областной больницы или в регистратуре.