Детскую гинекологическую палату открыли в Одинцовской областной больнице
«Также у деток выявляются и кисты, выявляются пороки развития, которые, кстати, не везде оперируют, и сейчас есть возможность это сделать у нас, новообразования вульвы, вульвиты — именно те болезни, которые не лечатся в амбулаторных условиях. Поэтому эту помощь мы можем оказывать здесь», — сказала заведующая гинекологическим отделением Одинцовской областной больницы.
Такая палата — единственная в Подмосковье. Она рассчитана на десять мест. Здесь лечатся дети не только из области, но и из столицы. Все необходимое оборудование закуплено.
«Мы получили новую лапароскопическую стойку, и это замечательно как для оказания медицинской помощи взрослому населению, так и детям», — рассказала заместитель главврача по акушерству и гинекологии Елена Сибирская.
Записаться к врачу можно через официальный сайт центральной областной больницы или в регистратуре.