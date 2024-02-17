Подмосковье 17 февраля 2024, 14:51 Детское телевидение Красноармейска представит новый проект на фестивале «Волга-Юнпресс» Екатерина Мелкозёрова

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Участники школы детского ТВ-центра «Радость» приступили к разработке своего нового проекта под названием «Метро». Результаты их творческой работы будут представлены на фестивале «Волга-Юнпресс».

Руководитель школы Наталья Башилова рассказала о том, как участники стремятся повторить успех 2023 года, и поделилась историей об их талантливом ученике Никите, который выиграл прошлогодний конкурс патриотической песни.

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«Но мало кто знает, что свой конкурсный клип Никита сделал за очень короткое время, буквально на коленке», — рассказала Наталья Башилова.

Преподаватель имеет богатый опыт работы на телевидении с 1990 по 2016 год. Сейчас она делится им с учениками. Ее выпускники обучаются в специализированных вузах и уже работают на федеральных каналах и в сфере медиаиндустрии.

«Я и видео снимаю, и монтирую. Но больше всего нравится работать со светом. Вот это лампы для фотосъемки, а это для видео. Их используем только в студии», — поделился самый старший участник детского ТВ по имени Денис.

Всего в школе детского ТВ занимаются две группы по 14 и 16 человек. Ребята всегда с неохотой расходятся после занятий.

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