28 февраля 2024, 13:08
Детское соматическое отделение больницы в Воскресенске отремонтируют к концу года
В детском соматическом отделении Воскресенской больницы идет капитальный ремонт. Общая строительная готовность объекта достигла 72%. Работы завершат к концу года. Также в порядок приведут офтальмологическое и ЛОР отделения.
Сейчас в отделении ведутся работы по монтажу системы вентиляции, электрики и слаботочных систем. Также строители занимаются укладкой настенной и потолочной плитки.
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«Строительный контроль мы осуществляем три раза в неделю. Производим выверку объемов, указываем на недочеты, и прораб их оперативно устраняет. Завершить все работы планируется в декабре этого года, отставаний от графика нет», — рассказал руководитель проекта Управления технического контроля капитального ремонта Максим Кудряшов.
Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта обеспечивают технический контроль на всех этапах работ — от первичного осмотра и заканчивая сдачей объекта. Это государственное учреждение работает в регионе уже восемь лет.
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