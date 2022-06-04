Детское первенство по греко-римской борьбе прошло в Солнечногорске

Лучшие спортсмены Солнечногорска — школьники и дошкольники — участвовали в соревнованиях.

Перед стартом борцов взвесили, а затем разделили на группы по килограммам и возрастным категориям. Каждому досталось по три-пять соперников.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас здесь присутствует 82 участника. Из Чашниково, Березки, из 4-й школы Солнечногорска, ребята, которые тренируются в Тимоново, в Олимпе», — рассказал старший тренер по греко-римской борьбе МБУ «Спортивная школа № 2» городского округа Солнечногорск Владимир Косюк.

Лучшие спортсмены поедут на летние сборы в Анапе, Твери и Вышнем Волочке.