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    04 июня 2022, 21:22

    Детское первенство по греко-римской борьбе прошло в Солнечногорске

    Анастасия Борискова

    Лучшие спортсмены Солнечногорска — школьники и дошкольники — участвовали в соревнованиях.

    Детское первенство по греко-римской борьбе прошло в Солнечногорске

    Перед стартом борцов взвесили, а затем разделили на группы по килограммам и возрастным категориям. Каждому досталось по три-пять соперников.

    Детское первенство по греко-римской борьбе прошло в Солнечногорске | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    «У нас здесь присутствует 82 участника. Из Чашниково, Березки, из 4-й школы Солнечногорска, ребята, которые тренируются в Тимоново, в Олимпе», — рассказал старший тренер по греко-римской борьбе МБУ «Спортивная школа № 2» городского округа Солнечногорск Владимир Косюк.

    Лучшие спортсмены поедут на летние сборы в Анапе, Твери и Вышнем Волочке.