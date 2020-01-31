Детское инфекционное отделение открылось в Пушкино после ремонта

В детском инфекционном отделении Московской областной больницы имени Розанова завершился первый этап капитального ремонта. Работы в 2-этажном здании площадью более тысячи квадратных метров были выполнены в рамках программы губернатора Московской области «Здравоохранение Подмосковья».

«От здания, построенного в 1963, осталась только часть стен. Все остальное — новое. Заменены полы и кровля, все инженерные сети здания и электрика — от щитовых и проводов до розеток и светильников, сантехника, системы отопления и вентиляции, пожарная сигнализация и многое другое. Вся мебель в отделении тоже заменена», — рассказал заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Сергей Каликин.

Помимо бактерицидных ламп, в здании установлены системы обеззараживания воздуха. Для создания более комфортной и приятной атмосферы преподаватели пушкинской детской художественной школы оформили стены здания.

«Мы очень надеемся, что обстановка, которая получилась, будет поднимать настроение нашим маленьким пациентам и их родителям, поможет им эмоционально адаптироваться в отделении и будет способствовать выздоровлению», — добавила заведующая отделением Елена Толстикова.

Второй этап капитального ремонта включает в себя замену фасада здания и благоустройство прилегающей территории. В этом году пройдет аукцион и определится подрядчик, который займется продолжением ремонта.