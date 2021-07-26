Детское хирургическое отделение в Дубне сможет принимать почти тысячу пациентов в год

В Дубненской городской больнице заработало детское хирургическое отделение. Каждый год там смогут принимать почти тысячу маленьких пациентов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Новое детское хирургическое отделение рассчитано на 25 коек: 15 — хирургия, 10 — урология. Еще 10 коек открыли в отделении травматологии и ортопедии. В отделении есть все необходимое оборудование: эндоскопические стойки и другая техника, которая позволит оказывать медицинскую помощь детям с шестимесячного возраста. Лечение в новом отделении будут проходить дети не только из Дубны. Прием будут вести для пациентов из других городов Московской области и соседних регионов.

Городская больница Дубны занимается расширением оказания экстренной и плановой медицинской помощи. Работы ведутся по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В новом детском хирургическом центре работают высококвалифицированные профессионалы. Всего жителей Дубны и других городов лечат более 200 медиков. Из 41 врача двое — кандидаты наук, трое — победители конкурса «Лучший врач Московской области», более 150 человек — это средний и младший персонал.

«Это значит, что дети смогут быстрее идти на поправку», — отметил главный врач Дубненской городской больницы Алексей Осипов.

В прошлом году более 6,5 тысячи детей из Подмосковья получили хирургическую помощь. Из них 23 пациентам оказали высокотехнологичную медицинскую помощь.

В новом отделении врачи за год могут вылечить почти тысячу детей. Свыше 60% пациентов смогут получить высокотехнологичную помощь способами малоинвазивного доступа.