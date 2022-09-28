Детско-юношеский турнир по футболу «Кубок офицеров России» прошел в Одинцове | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 19:59 Поделиться Telegram

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Viber Детско-юношеский турнир по футболу «Кубок офицеров России» прошел в Одинцове

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В Одинцове прошел футбольный турнир на «Кубок офицеров России». Он проводится в Подмосковье регулярно. В этом году на центральный стадион городского округа вышли сразу 7 команд из Москвы и Московской области.

«Завершаем турниры футбольные на Одинцовской земле. Мы провели уже 4 турнира. Сегодня у нас завершающий тур, в котором принимают участие 7 команд. Восьмая команда у нас из-за уважительной причины, „Звезда“ из Звенигорода не прибыла», — рассказал зампред общественной организации «Офицеры России» Одинцовского городского округа Владимир Яшин.

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В турнире по традиции принимают участие детские и юношеские команды. За звание лучших в своей возрастной категории сражались дети от семи до 11 лет. Даже дождь не помешал проведению матчей.

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Игра получилась насыщенной и напряженной, за ее ходом с трибун следили болельщики. Они поддерживали юных игроков фирменными кричалками и игрой на барабанах — все было так же, как и на взрослых соревнованиях. Награждали после матча не только победителей, но и всех участников. Они получили дипломы, а те, кто выиграл — еще и кубки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проводить больше мероприятий, направленных на поддержку детско-юношеского спорта и хоккея. Он отметил, что спортшколы должны чувствовать поддержку правительства региона.

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