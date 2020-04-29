Детским центрам и нуждающимся семьям Балашихи передали 400 кг овощей

Общественная палата Балашихи вместе с администрацией округа передали детским центрам муниципалитета 400 килограммов помидоров. Овощи отправят в центр «Лучик» и в Московскую областную общественную организацию инвалидов и семей с детьми-инвалидами «Мир для всех».

«Я обратилась в Общенациональный союз некоммерческих организаций с просьбой поддержать наши социально ориентированные организации. Нам выделили 400 килограммов свежих подмосковных помидоров, которые мы передали общественным организациям „Лучик“ и „Мир для всех“», — сказала председатель Общественной палаты Елена Жарова.

Овощи получат сто семей из Балашихи. Продукты можно забрать из центров самостоятельно, а также договориться с другими родителями, чтобы они помогли доставить их на дом.

«У нас есть мамы-одиночки, сидящие с детьми-инвалидами, они не могут выходить из дома, им отвезут помидоры другие родители. У меня самого ребенок-инвалид, из помидоров будем делать салаты. Весной необходимы свежие витамины, детям будет в радость. Тем более, люди сейчас боятся ходить на рынок», — сказал представитель центра особых детей «Лучик» Валентин Мурашов.

Благотворительная помощь жителям оказывается в рамках акции «Твори добро, Балашиха». На территории городского округа она реализуется уже больше года.

В ней принимают участие как члены Общественной палаты, так и представители балашихинских организаций. Они собирают для нуждающихся продукты питания, а также оказывают различную поддержку.

На время действия режима повышенной готовности волонтеры помогают самоизолированным гражданам и доставляют им продовольственные наборы. Также в преддверии праздника 9 Мая они развезут подарки ветеранам.