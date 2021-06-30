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    30 июня 2021, 13:36

    Свыше 90% детских площадок проверили в 20 округах Подмосковья за неделю

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Инспекторы проверили чистоту и порядок почти на всех детских площадках в некоторых округах Подмосковья за неделю. В пяти из них осмотрели 100% таких мест отдыха: во Власихе, Лотошине, Молодежном, Серебряных Прудах и Богородском.

    Свыше 90% детских площадок проверили в 20 округах Подмосковья за неделю | Изображение 1

    Инспекторам помогло мобильное приложение, где внедрили специальный чек-лист для проверки.

    Он включает в себя соблюдение основных норм: отсустствие мусора и грязи, хорошее состояние всех игровых элементов, ограждений и не только.

    Состояние детских площадок фиксируют на фото. Эту работу проводят во всех округах Подмосковья.

    Свыше 90% детских площадок проверили в 20 округах Подмосковья за неделю | Изображение 2

    В пяти их них за неделю проверили 100% площадок, а еще в 15 округах — свыше 90%.

    Это Королев, Талдом, Протвино, Шатура, Шаховская, Сергиев Посад, Лобня, Коломна, Рошаль, Луховицы, Краснознаменск, Люберцы, Щелково, Ивантеевка и Котельники.

    Ранее власти Подмосковья рассказали, нужны ли QR-коды на детских и спортивных площадках.