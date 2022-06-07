Детский врач и учительница из Луганска начали строить семейную жизнь в Клину

Молодожены из Луганска переехали в Подмосковье, где начали строить новую жизнь. Максим работает детским урологом в поликлинике, а Яна — учительница в школе. Уехать из родного города молодожены решили почти сразу после свадьбы. Молодая семья после устройства на новые рабочие места получила сертификат на социальную ипотеку, и теперь пара живет в двухкомнатной квартире в Клину.

Максим переехал в Подмосковье из Луганска полгода назад. Он оказался новеньким в женском коллективе.

Источник фото: телеканал «360»

Мне не было сложно, потому что я себя настроил на переезд. Я себя сразу настроил на трудности. Моральный настрой очень важную роль играет. И у меня было желание начать что-то новое, сделать что-то новое. Все, что тут на данный момент есть, создано нами совместно с руководством, совместно с моей медсестрой Максим

До его приезда роль детского уролога в поликлинике выполнял хирург. Специального кабинета не было, поэтому Максим вместе с командой врачей создает все с нуля.

Источник фото: телеканал «360»

«Есть желание что-то создать. Это во-первых, а во вторых, у нас в районе много детей. Есть запрос. Учитывая, что урологическая патология встречается часто», — объяснил врач.

По его словам, в Луганске врачи работали не так, как в Подмосковье. Здесь процесс автоматизирован, есть запись четко по времени, пояснил Максим.

Источник фото: телеканал «360»

«Подсоединена система ЕМИАС — и это основное отличие. Там (в Луганске — прим. ред.) такого, к сожалению, нет», — посетовал врач.

Заведующая поликлиникой Клинской областной больницы Татьяна Иванюшенко новым детским урологом очень довольна. Максима она описывает как перспективного доктора с хорошей теоретической подготовкой и золотыми руками.

Супруга Максима Яна устроилась на работу в школу № 8. С первого взгляда ее сложно отличить от восьмиклассников. Сама Яна утверждает, что находится с детьми «на одной волне», и они легко находят общий язык.

Источник фото: телеканал «360»

Молодая учительница также переехала в Подмосковье из Луганска полгода назад, и оказалась новенькой в женском коллективе.

Яна Андреевна влилась в коллектив очень быстро. <…> Очень любит детей, и дети ее полюбили. Она молодой, перспективный (педагог — прим. ред.) <…>. У нее в принципе большое будущее Оксана Шаблий Директор школы № 8 в Клину

Яна рассказала, что преподаватели и учителя ей всячески помогали, и хорошо приняли ее в коллективе.

Источник фото: телеканал «360»

Почти сразу после устройства на новые места молодая семья получила сертификат на социальную ипотеку. И теперь после работы Яна и Максим возвращаются в свою собственную двухкомнатную квартиру в Клину.