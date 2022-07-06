Детский военно-патриотический слет стартовал в Солнечногорске

В доме отдыха «Компонент» в Солнечногорске открылся военно-патриотический слет «Звезда». Это уже традиция. Слет проводят в 10-й раз, в этом году в нем участвуют 45 детей.

«Мы старались в основном вывезти ребят, которые первый раз, чтобы им было поинтереснее все это дело. А ребята, которые у нас уже несколько раз были на „Звезде“, они помогают в организации как волонтеры-кураторы», — рассказал организатор военно-патриотического слета «Звезда» Владимир Царев.

Источник фото: телеканал «360»

Участие в слете бесплатное. Чтобы попасть на слет, участникам нужно заполнить заявку на сайте, предоставить медицинские справки, пройти собеседование.

Источник фото: телеканал «360»

За пять дней слета подросткам предстоит пройти целую мини-программу военной подготовки: скалолазание, стрельба из арбалета, пневматического оружия, ориентирование на местности, медицинская, инженерная подготовка и даже лазертаг.

«Будет у них лазертаг. Задача будет взять штурмом некоторый объект. Соответственно, против них будут тоже организаторы участвовать. Будет рафт. Они должны будут в составе команды переправиться из одной точки в другую», — рассказал куратор военно-патриотического слета «Звезда» Валерий Фигловский.

Источник фото: телеканал «360»

В конце ребята пройдут большое командное состязание. Это будет 10-километровый марш-бросок с площадками, на которых они продемонстрируют все навыки, полученные за время слета.