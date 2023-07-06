Подмосковье 06 июля 2023, 16:08 Детский творческий фестиваль прошел в парке Мира в Мытищах

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Фестиваль «Твои возможности» прошел в Мытищах. Участники играли в игры с ведущим, создавали стикеры на мастер-классе и участвовали в танцевальном баттле.

Специалист по работе с молодежью центра «Импульс» Валерия Горшкова рассказала, что мероприятие направлено на развитие творческих талантов, навыков и способностей у детей.

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«Нам все очень нравится. Делаем стикеры телефона, одна из нас — для себя, а другая — для мамы, чтобы подарить ей и обрадовать. Еще мы собираемся в игровую зону, там что-то интересное», — поделились гостьи фестиваля София Рудяева и Кира Корнеева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для жителей региона.

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