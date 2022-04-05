Детский турнир MMA в поддержку российских военнослужащих прошел в Балашихе

Открытый детский турнир по смешанным боевым искусствам в поддержку Российской армии прошел в спортивной школе «Витязь».

Детский турнир MMA в поддержу российских военнослужащих прошел в Балашихе Он собрал около 50 юных спортсменов из нескольких клубов Балашихи. В соревнованиях участвовали представители клубов «Витязь», «Легион», «Тор» из Железнодорожного, к соревнованиям присоединились также гости из Котельников и Старой Купавны. Среди участников от восьми до 13 лет были разыграны награды в 15 весовых категориях.

Тренер спортивной школы «Витязь» Вячеслав Дороганов отметил, что детские соревнования проходят по всем правилам взрослых турниров. Серьезное внимание уделяется вопросам безопасности, поэтому на всех спортсменах полный комплект экипировки.

«Рейдгарды, шорты специальные, шингарды, шлем, ракушка и щетки на ноги — самое необходимое», — перечисляет элементы экипировки тренер.