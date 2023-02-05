Подмосковье 05 февраля 2023, 01:06 Детский центр провел интерактивный урок для детей‑инвалидов в Пушкино

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Сотрудники детского центра «Минимишки» организовали урок доброты для детей-инвалидов Пушкинского центра социального обслуживания и реабилитации. Гостями центра стали подопечные КЦСОиР «Пушкинский» — дети с особенностями развития.

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Во время интерактивного урока детям рассказали, где обитают рыбы, чем они питаются и как правильно ухаживать за водоемами. После этого ребята приняли участие в мастер-классе «Раскрась и оживи», на котором они нарисовали рыб и украсили их стразами.

ГАУ АИС «Подмосковье»

«Это новая и очень интересная игра, которая предлагается в Пушкино только в нашем детском центре. Дети раскрасили рыб, а мы оживили эти изображения сканером и спроецировали на стену. Потом на интерактивной стене нарисованные рыбки плавали, а ребята „ловили“ их с помощью мягких мячей», — рассказала руководитель детского центра «Минимишки» Ольга Орлова.

По ее словам, такие игры помогают развить у детей внимательность и ловкость. Также это положительно влияет на мышечную активность, скорость мышления и другие способности.

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