Подмосковье 12 июля 2023, 15:13 Детский травмпункт в Мытищах будет временно работать в поликлинике № 2 пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Детский травмпункт в приемно-диагностическом отделении временно закрыт. Пациентов принимают в поликлинике № 2.

Мытищинская городская клиническая больница информирует, что до 27 июля медицинская помощь детям оказывается в травмпункте по адресу: улица Летная, дом № 34. Детский травмпункт в приемно-диагностическом отделении пациентов временно не принимает.

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