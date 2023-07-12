12 июля 2023, 15:13
Детский травмпункт в Мытищах будет временно работать в поликлинике № 2
Детский травмпункт в приемно-диагностическом отделении временно закрыт. Пациентов принимают в поликлинике № 2.
Мытищинская городская клиническая больница информирует, что до 27 июля медицинская помощь детям оказывается в травмпункте по адресу: улица Летная, дом № 34. Детский травмпункт в приемно-диагностическом отделении пациентов временно не принимает.
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