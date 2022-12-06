06 декабря 2022, 10:25
Детский технопарк в Реутове стал лучшим на всероссийском конкурсе кружков
Детский технопарк в Реутове стал победителем всероссийского конкурса кружков. «Изобретариум» признали лучшей средой технологического развития для детей.
Реклама
Подведение итогов всероссийского конкурса кружков — ключевое событие 2022 года, которого ждали и ребята, и наставники технопарка. Победителей поздравил глава городского округа Реутов Станислав Каторов.
Образовательные практики нашего технопарка ежегодно признаются лучшими. «Изобретариум» Реутова — неотъемлемая часть подмосковного образования, его воспитанники ежегодно становятся победителями федеральных и региональных проектов. Поздравляю и воспитанников, и педагогов «Изобретариума» с очередной победой
Станислав Каторов.
Это не единственный успех «Изобретариума» в 2022 году.
«Помимо колоссальной победы во всероссийском конкурсе, мы победили и в общем рейтинге в [четырех] треках», — рассказала руководитель детского технопарка «Изобретариум» Наталья Кивва.
Технопарк отметили за достижения инженерно-исследовательской лаборатории, лаборатории фото, робо-мастерской и архитектурной школы.
В перспективе в городском округе откроется еще один филиал образовательного учреждения. По словам главы округа, третий «Изобретариум 3.0» появится в южной части Реутова.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Дети
Реутов
Реклама
Реклама