Подмосковье 06 декабря 2022, 10:25 Детский технопарк в Реутове стал лучшим на всероссийском конкурсе кружков

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Детский технопарк в Реутове стал победителем всероссийского конкурса кружков. «Изобретариум» признали лучшей средой технологического развития для детей.

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Подведение итогов всероссийского конкурса кружков — ключевое событие 2022 года, которого ждали и ребята, и наставники технопарка. Победителей поздравил глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

Образовательные практики нашего технопарка ежегодно признаются лучшими. «Изобретариум» Реутова — неотъемлемая часть подмосковного образования, его воспитанники ежегодно становятся победителями федеральных и региональных проектов. Поздравляю и воспитанников, и педагогов «Изобретариума» с очередной победой Станислав Каторов.

Это не единственный успех «Изобретариума» в 2022 году.

«Помимо колоссальной победы во всероссийском конкурсе, мы победили и в общем рейтинге в [четырех] треках», — рассказала руководитель детского технопарка «Изобретариум» Наталья Кивва.

Технопарк отметили за достижения инженерно-исследовательской лаборатории, лаборатории фото, робо-мастерской и архитектурной школы.

В перспективе в городском округе откроется еще один филиал образовательного учреждения. По словам главы округа, третий «Изобретариум 3.0» появится в южной части Реутова.

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