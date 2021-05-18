Детский технопарк с кампусом для учащихся построят в Долгопрудном

Современный образовательный комплекс появится территории школы-интерната имени П. Л. Капицы в Долгопрудном. Он будет включать в себя учебный полигон, лаборатории, кампус и новое здание начальной школы. Проектное решение поддержала рабочая группа Архкомиссии Московской области.

Проект, который представили Мособлархитектуре для одобрения, состоит из трех частей. Это четырехэтажное здание технопарка, жилой кампус, который будет с ним соединен, а также корпус с классами начальной школы.

«Технопарк с кампусом рассчитан на дополнительное образование естественно-научной направленности старшеклассников, порядка 500 человек. Здание общей площадью около 27 тысяч квадратных метров объединит множество функций от проведения конференций и олимпиад до лабораторных исследований — здесь будет полигон для испытания изделий в области неживой природы, инженерные мастерские, коворкинг, музей техники, оранжерея, планетарий», — рассказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он отметил, что площадь нового учебного корпуса составит 7808 квадратных метров. С его помощью получится расширить количество кабинетов и разместить учащихся с первого по четвертый классы физтех-лицея. Здание технопарка станет центром композиции. За счет экседры получится образовать парадную площадь перед входом с юго-западной стороны. Вестибюли в каждом здании комплекса спроектированы таким образом, чтобы обеспечить доступность для граждан с ограниченными возможностями.

Новый учебный корпус рассчитан на 425 обучающихся. Он расположен в глубине участка и имеет собственный подъезд с проспекта Ракетостроителей. Жилой кампус связан с технопарком на уровне третьего этажа — там расположен крытый переход. Для облицовки кампуса и технопарка использовали керамический кирпич на подсистеме и металлические панели. При этом учебный корпус выполнен в стилистике существующего здания физтех-лицея.

«Этот проект призван создать особое учебное пространство, мотивирующее и вдохновляющее на достижения, работу в команде, при этом одинаково доступное для всех. Лаконичность выразительных средств является в данном случае художественным приемом и компенсируется вниманием авторов к деталям и пластическими элементами на фасадах зданий», — заключила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.