Детский технопарк Реутова начал печатать защитные 3D-маски

Детский технопарк «Изобретариум» в Реутове наладил выпуск защитных масок методом 3D-печати, сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

Источник фото: телеканал «360»

В «Изобретариуме» с помощью лазерных станков и 3D-принтеров производят защитные лицевые экраны и регуляторы крепления масок для врачей, волонтеров и тех, кто сейчас находится на передовой, уточняется в пресс-релизе.

В работу также включились педагоги и добровольцы из числа родителей учащихся «Изобретариума».

«В борьбе с распространением коронавирусной инфекции важен вклад каждого. Кому-то для этого достаточно просто оставаться дома, а кто-то становится настоящим героем нашего времени — волонтером, помогая действительно нуждающимся в этом. Не остались в стороне и преподаватели нашего „Изобретариума“. Горжусь вами», — сказал Станислав Каторов.

Источник фото: телеканал «360»

Детский технопарк «Изобретариум» открылся в Реутове в 2018 году. В нем представлены образовательные программы, направленные на развитие детского научно-технического творчества. Весной 2019 года в городе начал работать второй «Изобретариум», в нем есть не только технические, но и гуманитарные курсы.