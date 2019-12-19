Новый детский технопарк «Кванториум» открыли в Балашихе
Во время открытия для школьников провели экскурсию по помещениям «Кванториума».
«Очень значимое событие для всей Московской области — мы открываем новый „Кванториум“ в Балашихе. Скоро выпускники детских технопарков пойдут в вузы, на самые передовые предприятия. Они должны быть конкурентоспособными в современном высокотехнологичном мире и для этого сегодня в Подмосковье есть много возможностей. Наша задача воспользоваться всей этой инфраструктурой и создавать новые продукты. Научиться работать с новыми технологиями, программировать, а значит научиться идти в ногу со временем», — отметил Илья Бронштейн.
Новый технопарк уникален, потому что в нем есть биоквантум. Это оборудование для исследования в области строения клеток.
Помимо этого, школьники могут углубленно изучать английский язык, посещать музыкальные мастер-классы.
«От всех жителей Балашихи хочу поблагодарить министерство образования Московской области за оказанное доверие, за то, что воплотилась мечта очень многих детей. Я надеюсь, что наш городской округ прославится во всех отраслях, во многих начинаниях, создании необыкновенных проектов», — сказала заместитель главы администрации Балашихи Лилия Татевосян.
Директор детского технопарка Денис Смоляков уточнил, что всего в «Кванториуме» открывается семь направлений.
«Современные технологии должны передаваться от ребенка к ребенку. Мы хотим не просто сделать познавание о современной технике, электронном оборудовании, программном обеспечении, а довести ребят до того уровня, чтобы они могли себя презентовать, как профессионалы на международном уровне. Сейчас занимаются 800 детей. Но для нас главное не количество, а качество. В 2020 году будет увеличение. Записаться можно на портале госуслуг», — подчеркнул Денис Смоляков.
Площадь «Кванториума» около 1500 квадратных метров. Он находится по адресу: улица Маяковского, дом 32.