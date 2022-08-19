Детский технопарк «Изобретариум» в Реутове открыл запись через сайт госуслуг

Детский технопарк «Изобретариум» в подмосковном Реутове открыл запись на занятия в новом учебном году на портале госуслуг Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Изобретариум открывает новый набор на курс «Лаборатория математики» для первоклассников. Запись на направление доступна на портале uslugi.mosreg.ru. Занятия будут проходить по вторникам в 17:50 по адресу: Реутов, улица Строителей, 11», — говорится в пресс-релизе.

Детский технопарк остается основой для дополнительного детского образования. Педсостав сформирован из сотрудников ведущих предприятий, молодых ученых. В здании и филиале могут проходить обучение до 1200 человек.

«Совместно с педагогами мы реализуем партийный проект «Единой России» «Новая школа». Вместе со специалистами АО «ВПК «НПО машиностроения» мы открыли отдельное направление — космическая инженерия, выпускники этих курсов имеют возможность поступления на аэрокосмический факультет МГТУ имени Баумана, который также расположен на территории нашего города», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.

Школьники могут заниматься разными направлениями технического творчества, например, робототехникой, программированием, математическим моделированием и многими другими дисциплинами.