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    19 августа 2022, 12:47

    Детский технопарк «Изобретариум» в Реутове открыл запись через сайт госуслуг

    Ирэна Вороник

    Детский технопарк «Изобретариум» в подмосковном Реутове открыл запись на занятия в новом учебном году на портале госуслуг Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

    Детский технопарк «Изобретариум» в Реутове открыл запись через сайт госуслуг

    «Изобретариум открывает новый набор на курс «Лаборатория математики» для первоклассников. Запись на направление доступна на портале uslugi.mosreg.ru. Занятия будут проходить по вторникам в 17:50 по адресу: Реутов, улица Строителей, 11», — говорится в пресс-релизе.

    Детский технопарк остается основой для дополнительного детского образования. Педсостав сформирован из сотрудников ведущих предприятий, молодых ученых. В здании и филиале могут проходить обучение до 1200 человек.

    «Совместно с педагогами мы реализуем партийный проект «Единой России» «Новая школа». Вместе со специалистами АО «ВПК «НПО машиностроения» мы открыли отдельное направление — космическая инженерия, выпускники этих курсов имеют возможность поступления на аэрокосмический факультет МГТУ имени Баумана, который также расположен на территории нашего города», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.

    Школьники могут заниматься разными направлениями технического творчества, например, робототехникой, программированием, математическим моделированием и многими другими дисциплинами.