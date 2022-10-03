Детский технопарк и кампус откроют в физтех-лицее в Долгопрудном в 2023 году | 360°

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Детский технопарк и кампус откроют в физтех-лицее в Долгопрудном в 2023 году

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Строительство детского технопарка и кампуса для проживания учеников на базе физтех-лицея в Долгопрудном готово на 58%. Их планируют открыть в 2023 году, рассказали в Минстройкомплекса Подмосковья.

Над строительство трудятся 230 рабочих и 12 единиц техники. В кампусе проводят отделочные работы, монтируют коммуникации и обустраивают крышу.

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В детском технопарке создадут аудиторию на 250 человек, а также актовые залы на 700 и 100 зрителей. Там обустроят музей техники и научных достижений, столовую на 400 мест, лаборатории, мастерские, планетарий и другие помещения.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок школы в Бронницах и Солнечногорске. Андреевскую школу на 1164 места планируют запустить в октябре, а лицей на улице Льва Толстого в Бронницах на 800 учащихся отремонтируют к середине октября.

Школы

Долгопрудный

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