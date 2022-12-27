Подмосковье 27 декабря 2022, 21:16 Детский стационар и поликлинику капитально отремонтировали в Дмитрове

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Работы по капитальному ремонту детского отделения стационара и поликлиники в поселке Горки-25 в Дмитрове завершились. Оба объекта начнут прием пациентов в январе.

В зданиях отремонтировали фасад, провели внутренние отделочные работы, а также заменили инженерные коммуникации и окна. Помимо этого, в медучреждениях обновили мебель и оборудование.

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«Благодаря проведенным работам, нам удалось увеличить количество палат и в каждой оборудовать индивидуальный санузел и системы подачи медицинских газов. В поликлинике также установлен пандус для маломобильных пациентов, оборудованы раздельные входы для взрослых и детей, развернут дневной стационар», — сказал главный врач Дмитровской областной больницы Александр Авакян.

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Поликлиника в Дмитровском округе обслуживает около 5 тысяч горожан. На проведение всех работ было выделено порядка 340 миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году началось строительство поликлиник в Мытищах, Королеве, Домодедове и Одинцове.

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