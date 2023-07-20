20 июля 2023, 17:06
Детский шахматный турнир прошел в Химках
Турнир по шахматам среди детей прошел в Центральной городской библиотеке в Химках. Участие в нем приняли 16 ребят. Самому юному игроку было всего четыре года, а самому старшему — 13 лет.
Состязания приурочили к Международному дню шахмат. Детский турнир ничем не отличается от взрослого: за игрой следит судья, есть турнирная таблица с рейтингом каждого игрока и болельщики — родители.
Реклама
«Главный приз — радость от шахмат. Но у нас есть и кубки, и медали, а еще — шахматные и сладкие призы. Все, чтобы детям было в радость», — отметил руководитель шахматной школы Black&White Павел Егоров.
Алиса Завьялова заняла 1-е место. Она занимается шахматами с семи лет и восхищается Яном Непомнящим и Магнусом Карлсоном. Это уже четвертый турнир, в котором девочка принимает участие.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах региона.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Дети
Химки
Реклама
Реклама