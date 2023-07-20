Подмосковье 20 июля 2023, 17:06 Детский шахматный турнир прошел в Химках Телеканал «360»

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Турнир по шахматам среди детей прошел в Центральной городской библиотеке в Химках. Участие в нем приняли 16 ребят. Самому юному игроку было всего четыре года, а самому старшему — 13 лет.

Состязания приурочили к Международному дню шахмат. Детский турнир ничем не отличается от взрослого: за игрой следит судья, есть турнирная таблица с рейтингом каждого игрока и болельщики — родители.

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«Главный приз — радость от шахмат. Но у нас есть и кубки, и медали, а еще — шахматные и сладкие призы. Все, чтобы детям было в радость», — отметил руководитель шахматной школы Black&White Павел Егоров.

Алиса Завьялова заняла 1-е место. Она занимается шахматами с семи лет и восхищается Яном Непомнящим и Магнусом Карлсоном. Это уже четвертый турнир, в котором девочка принимает участие.

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