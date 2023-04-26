Подмосковье 26 апреля 2023, 18:03 Детский сериал о попавших в современный мир жителях Средневековья снимут в Подмосковье Кинокомпания "Александр Сюткин Продакшн ИК"

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Пилотную серию детского сериала «Селебрята» начнут снимать в подмосковном киногороде «Пилигрим Порто» 10 и 11 мая. Это будет кино о том, как обитатели из Средневековья попали в наши дни.

Сериал снимут продюсерский центр и сеть арт-агентств CMG и «Кинокомпания „Александр Сюткин Продакшн ИК“. Режиссером выступает Александр Сюткин.

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«Это будет фильм о том, как дети Средневековья в результате определенных превратностей судьбы попадают в наши дни. И, конечно, за ними гонятся злодеи», — рассказал он.

В картине задействованы юные актеры со всей России. Лента затронет такие моменты как воспитание чувства единства, братства и патриотизма. Красоты в кадре добавят самые современные спецэффекты.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех спектаклях, выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Сейчас там много мероприятий на майские праздники. Афиша обновляется ежедневно.

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