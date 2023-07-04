Подмосковье 04 июля 2023, 08:44 Детский сад «Жар-птица» в Химках вошел в число лучших учреждений проекта «Предшкола» в Подмосковье

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Детский сад «Жар-птица» в Химках вошел в топ-101 лучших учреждений в Подмосковья. Там наиболее эффективно реализуется проект «Предшкола».

Детский сад «Жар-птица» входит в состав школы «Лига первых» в Химках. Учреждение стало лауреатом регионального конкурса среди дошкольных учреждений из 42 округов Московской области, реализующих проект «Предшкола: стандарт детского сада».

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«Наш комплекс уже второй год реализует региональный проект „Предшкола: стандарт детского сада“, и мы, пройдя конкурсные испытания, вошли в топ-101 пилотных учреждений в Московской области, участвующих в этом проекте. Было принято единогласное решение коллектива участвовать в этом конкурсе, нам есть, что показать и поделиться своим опытом работы», — рассказала директор школы «Лига первых» Мариана Полякова.

Педагоги детского сада используют в работе с детьми робот «Ботли», «Робомышь», «Логоробот», комплекты для развития речи «Речь-плюс» и математических навыков «Мате-плюс», а также интерактивный пол и песочницу.

Кроме того, с детьми занимаются легоконструированием, рисованием, шашками и шахматами, настольными играми. Также работает буккроссинг и уголок патриотического воспитания. Особое внимание уделяется изучению правил дорожного движения.

В раздевалках висят телевизоры с информацией для родителей и детей, в каждой группе — доски и проекторы. Для повышения профессионального мастерства сотрудников дошкольное отделение получило статус инновационной площадки института «Воспитатели России».

Система дошкольного образования «Предшкола» работает в Подмосковье с 2022 года. Она должна обеспечить преемственность между детским садом и школой, а также вовлечь родителей в образовательный процесс. Об этом в обращении к жителям рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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