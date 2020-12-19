Детский сад во Власихе укомплектовали новой мебелью

Потребность в мебели в детском саду возникла из-за того, что прежняя пришла в негодность. Три года назад в здании сделали ремонт, а интерьер не поменяли. Но этот вопрос удалось решить с помощью портала «Добродел».

«Мы с родителями болели за этот проект и голосовали. Детям очень понравилась эта мебель, и они в ней очень нуждались. Мебель замечательная, дети все довольны», — рассказала мама воспитанника детского сада № 4.

В проекте инициативного бюджетирования также принимали участие депутаты. Помощь в обеспечении детского сада № 4 во Власихе новой мебелью оказала первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина.

На проект из областного бюджета выделили около полумиллиона рублей, из регионального — более 400 тысяч рублей. На эти деньги закупили 80 столов и 143 стула. Вся мебель изготовлена из массива хвойных пород.