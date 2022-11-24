Подмосковье 24 ноября 2022, 14:31 Детский сад вблизи деревни Сабурово под Красногорском откроют в 2024 году

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Строительство детского сада началось вблизи деревни Сабурово в ЖК «Пятницкие кварталы» под Красногорском. В него смогут ходить до 310 детей. Завершить работы планируют в 2024 году.

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Как сообщили в Минстрое Подмосковья, детский сад будут строить за счет инфраструктурного кредита. Сейчас рабочие приступили к монолитным работам — армированию, бетонированию и гидроизоляции цокольного этажа.

В детском саду смогут заниматься 13 групп детей от трех до семи лет. Для них обустроят медкабинет, столовую, спортивный и музыкальный залы, а на территории установят игровые площадки и теневые навесы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 56 социальных объектов в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.

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