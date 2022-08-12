Детский сад вблизи деревни Лопатино откроют к концу года

Детский сад вблизи деревни Лопатино почти достроили. В него смогут ходить 200 малышей. Готовность здания составила 75%, рассказали в пресс-службе Министерства стройкомплекса Подмосковья.

Строители продолжают фасадные и отделочные работы, благоустройство территории и монтируют коммуникации. Сдать проект планируют до конца этого года.

В здании детского сада смогут заниматься восемь групп. Для них обустроят спальни, игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, медпункт, столовую и другие помещения. На территории установят детские площадки с теневыми навесами, спортивные комплексы и проведут озеленение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии к 1 сентября новых школ и детских садов. Еще несколько достроят позже осенью.