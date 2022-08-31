Детский сад вблизи деревни Глухово в Красногорске откроется до конца года

Детский сад на 320 мест вблизи деревни Глухово в Красногорске откроется до конца этого года. Его строительная готовность составила более 70%. Об этом рассказал глава Минстроя Подмосковья Владимир Локтев.

Строители уже завершили фасадные и отделочные работы, а также устроили инженерные системы, теневые навесы и благоустроили территорию, рассказал министр.

«На площадке задействованы 170 рабочих и три единицы спецтехники. Строительная готовность — более 70%», — сказал он.

В здании сада обустроят 16 групповых помещений с раздевалками, игровыми, спальнями, буфетами и санузлами. Также появятся музыкальный и спортивный залы и другие помещения. На территории кроме детских площадок оборудуют зону для изучения правил дорожного движения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школы региона примут 1 сентября свыше трех тысяч детей из Донбасса.