Подмосковье 06 декабря 2022, 11:27 Детский сад в ЖК Vesna в Наро-Фоминске поставили на кадастровый учет

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Детский сад в ЖК Vesna в Наро-Фоминске поставили на кадастровый учет. В нем смогут заниматься 130 детей. Об этом сообщили в Минжилполитики региона.

Учреждение находится в городском поселении Апрелевка, в микрорайоне Мартемьяново-7. На его территории установили площадку с теневыми навесами, а также спортивную зону. Ранее в жилом комплексе построили школу на 880 мест и детский сад с бассейном.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал в строящемся детском госпитале в Красногорске. Он рассказал, что там смогут получать помощь около 15 тысяч юных пациентов в год, причем многие из них будут приезжать из других регионов страны.

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