Подмосковье 21 ноября 2023, 14:07 Детский сад в ЖК «Театральный парк» в Королеве построят в 2024 году ГК Гранель

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Детские сад построят в жилом комплексе «Театральный парк» в Королеве. Его планируют открыть в первом полугодии 2024 года.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, детский сад будет рассчитан на 107 мест. Сейчас строители приступили к возведению второго этажа.

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«Застройщик выполнил устройство стен подвала, а также вертикальных конструкций и плит перекрытия первого этажа. Устройство вертикальной гидроизоляции подземной части готово на 80%», - рассказали в ведомстве.

Общая площадь здания превысит 1,9 тысячи квадратных метров. Там обустроят групповые, кружковые, залы для занятий пищеблок и другие помещения.

Всего в жилом комплексе 37 четырехэтажных домов на 3,7 тысячи квартир. На территории ЖК работают гимназия и дошкольное учреждение, а также кафе, магазины, салоны красоты и многое другое.

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