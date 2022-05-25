Детский сад в ЖК «Серебрица» в Опалихе примет 250 воспитанников

Детский сад в жилом комплексе «Серебрица» микрорайона Опалиха поставили на кадастровый учет. Это в Красногорске. Дошкольный центр примет 250 воспитанников.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья сообщили, что в детском саду сформируют 12 групп, в том числе ясельную.

Дошкольный центр станет частью новой Опалиховской школы — ее достроят уже к сентябрю. Это единый образовательный комплекс «Шесть ступеней в Серебрице».

В детском саду появятся актовый и спортивный залы, места для дополнительных занятий, кабинеты психолога, логопеда, врача.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья сделали безбарьерную среду: лифт, специально обустроенные входы и санитарную зону.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабной закладке новых образовательных центров. Более 22 миллиардов рублей вложат в строительство школ и детских садов в 2022 году.