02 декабря 2022, 10:18
Детский сад в ЖК «Реут» достроили в Реутове
Детский сад в ЖК «Реут» достроили — застройщик ГК «Гранель» получил разрешение на ввод здания в эксплуатацию. В нем смогут заниматься 93 ребенка. Об этом сообщили в Минжилполитики региона.
Частный детский сад находится во втором корпусе жилого дома. В нем смогут заниматься четыре группы детей от трех лет. Внутри обустроили музыкальный и физкультурный залы. Кроме того, дополнительные программы откроют для детей от 1,5 лет.
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