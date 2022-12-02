Подмосковье 02 декабря 2022, 10:18 Детский сад в ЖК «Реут» достроили в Реутове

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Детский сад в ЖК «Реут» достроили — застройщик ГК «Гранель» получил разрешение на ввод здания в эксплуатацию. В нем смогут заниматься 93 ребенка. Об этом сообщили в Минжилполитики региона.

Частный детский сад находится во втором корпусе жилого дома. В нем смогут заниматься четыре группы детей от трех лет. Внутри обустроили музыкальный и физкультурный залы. Кроме того, дополнительные программы откроют для детей от 1,5 лет.

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