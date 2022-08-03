Детский сад в ЖК «Пригород Лесное» поставили на кадастровый учет

Детский сад, который находится в жилом комплексе «Пригород Лесное» в Ленинском округе, поставили на кадастровый учет. В будущем его воспитанниками станут порядка 360 детей. Теперь объекту присвоен адрес, ранее объект уже был введен в эксплуатацию.

Общая площадь здания составляет 4,6 тысячи квадратных метров. Детский сад разделен на несколько блоков, в которых предусмотрены разные возрастные группы, от 2 до 7 лет. В каждом из блоков есть игровые, спальни, буфетные и раздевалки. В саду обустроены помещения для кружковых и дополнительных занятий, несколько залов, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок, медкабинет и административные помещения.

При входе в здание все сделано для удобства родителей: там оборудовали помещение для временного хранения колясок и комфортабельную зону ожидания. Объекту присвоен адрес Московская область, Ленинский г. о., д. Мисайлово, мкр. Пригород Лесное, б. Молодежный, д. 12.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении темпов строительства в Подмосковье. С начала года в эксплуатацию ввели свыше семи миллионов квадратных метров жилья.