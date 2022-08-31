Детский сад в ЖК «Пригород лесное» открылся в Ленинском округе

Детский сад на 360 мест открылся в ЖК «Пригород лесное» в Ленинском округе. Здание построили за полтора года, а на территории обустроили игровую и спортивную зоны.

Открытия учреждения долго ждали местные жители. В жилом комплексе живут около 20 тысяч человек, у многих из которых есть дети. Новый детский сад стал третьим в микрорайоне, рассказал глава округа Алексей Спасский.

«Это третий детский сад в данной локации, в данном микрорайоне, и мы совершенно четко понимаем, что детские сады, создание мест в школах — это один из приоритетов, один из самых главных запросов, который у нас звучит», — сказал он.

На территории не только обустроили функциональные зоны для игр и спорта, но и установили систему видеонаблюдения. Директор школы № 1 Денис Грачев рассказал, что для детей оборудовали отдельные групповые пространства.

«Пятнадцать групп, возрастной контингент детей от двух до семи лет. Все группы расположены на разных этажах, они отдельные, они оборудованы полностью уже мебелью, полностью игрушками», — сказал он.

Детский сад открыли праздничным концертом, а название учреждения поручили придумать детям.

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал в Ленинском округе. Он осмотрел детский сад, который готовят к открытию 1 сентября, и убедился в его способности принять воспитанников.