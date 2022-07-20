Детский сад в ЖК «Прибрежный Парк» построят в Домодедове к 2024 году
Новый детский сад в жилом комплексе «Прибрежный Парк» в Домодедове построят к началу 2024 года. Он примет 300 ребят.
Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова подчеркнула, что уже выдано разрешение на строительство.
Всего в ЖК планируют возвести три детских сада для 800 воспитанников и школу на 1650 учеников
Инна Федотова.
Внутри детского сада появятся игровые зоны, спальни, залы для спорта, музыки и кружковых занятий.
Здесь трудоустроят 55 человек. Горячее питание для детей и сотрудников будут готовить в собственной столовой.
Обустроят кабинеты врача, логопеда и психолога. В детском саду предусмотрят место для хранения колясок.
Внутренний дворик благоустроят и озеленят. Там создадут 12 прогулочных площадок с игровыми элементами, установят две спортивные площадки.
Застройщиком стала группа компаний «Самолет». Детский сад возведут к первому кварталу 2024 года.
В июне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и вице-премьер России Татьяна Голикова дали старт строительству 20 школ в регионе.