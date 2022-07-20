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    20 июля 2022, 13:14

    Детский сад в ЖК «Прибрежный Парк» построят в Домодедове к 2024 году

    Анастасия Аброськина

    Новый детский сад в жилом комплексе «Прибрежный Парк» в Домодедове построят к началу 2024 года. Он примет 300 ребят.

    Детский сад в ЖК «Прибрежный Парк» построят в Домодедове к 2024 году | Изображение 1

    Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова подчеркнула, что уже выдано разрешение на строительство.

    Всего в ЖК планируют возвести три детских сада для 800 воспитанников и школу на 1650 учеников

    Инна Федотова.

    Внутри детского сада появятся игровые зоны, спальни, залы для спорта, музыки и кружковых занятий.

    Здесь трудоустроят 55 человек. Горячее питание для детей и сотрудников будут готовить в собственной столовой.

    Детский сад в ЖК «Прибрежный Парк» построят в Домодедове к 2024 году | Изображение 2

    Обустроят кабинеты врача, логопеда и психолога. В детском саду предусмотрят место для хранения колясок.

    Внутренний дворик благоустроят и озеленят. Там создадут 12 прогулочных площадок с игровыми элементами, установят две спортивные площадки.

    Застройщиком стала группа компаний «Самолет». Детский сад возведут к первому кварталу 2024 года.

    В июне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и вице-премьер России Татьяна Голикова дали старт строительству 20 школ в регионе.