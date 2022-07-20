Детский сад в ЖК «Прибрежный Парк» построят в Домодедове к 2024 году

Новый детский сад в жилом комплексе «Прибрежный Парк» в Домодедове построят к началу 2024 года. Он примет 300 ребят.

Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова подчеркнула, что уже выдано разрешение на строительство.

Всего в ЖК планируют возвести три детских сада для 800 воспитанников и школу на 1650 учеников Инна Федотова.

Внутри детского сада появятся игровые зоны, спальни, залы для спорта, музыки и кружковых занятий.

Здесь трудоустроят 55 человек. Горячее питание для детей и сотрудников будут готовить в собственной столовой.

Обустроят кабинеты врача, логопеда и психолога. В детском саду предусмотрят место для хранения колясок.

Внутренний дворик благоустроят и озеленят. Там создадут 12 прогулочных площадок с игровыми элементами, установят две спортивные площадки.

Застройщиком стала группа компаний «Самолет». Детский сад возведут к первому кварталу 2024 года.

В июне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и вице-премьер России Татьяна Голикова дали старт строительству 20 школ в регионе.