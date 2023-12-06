Подмосковье 06 декабря 2023, 17:34 Детский сад в ЖК «Пятницкие кварталы» в Красногорске достроят в 2024 году Министерство стройкомплекса Подмосковья

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Детский сад на 310 мест построят в жилом комплексе «Пятницкие кварталы» в близи деревни Сабурово под Красногорском. Его планируют открыть в начале 2024 года.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, готовность объекта превысила 85%. Учреждение строят за счет инфраструктурного кредита.

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«На площадке 85 рабочих и две единицы техники. Продолжается устройство фасадных конструкций, чистовая отделка помещений, монтаж внутренних инженерных систем, устройство напольной и настенной плитки, монтаж вентиляции», — сказали в ведомстве.

В детском саду смогут заниматься 310 ребят. Для них обустроят групповые ячейки, залы для всестороннего развития, а на территории установят игровую и спортивные площадки, а также зону для изучения ПДД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил об особой заботе о многодетных. Сейчас им доступно 17 региональных мер поддержки.

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