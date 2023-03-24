Подмосковье 24 марта 2023, 21:33 Детский сад в ЖК «Пехра» в Балашихе откроется к осени 2023 года

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Детский сад в жилом комплексе «Пехра» в Балашихе планируют открыть 1 сентября 2023 года. Дошкольное учреждение рассчитано на 350 детей.

В трехэтажном здании расположатся 14 групп, залы для физкультурных и музыкальных занятий, медицинский кабинет, кабинет логопеда и психолога, вестибюль-холл, а также служебно-бытовые помещения.

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До конца мая детский сад планируют оснастить мебелью и необходимым оборудованием.

Строительные работы уже подходят к завершению. Специалисты занялись благоустройством прилегающей территории.

В 2022 году застройщик ЖК «Пехра» передал городу два детских сада на 120 и 130 мест.

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